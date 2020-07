Dragon Ball Z: scoperto dopo anni un interessante easter egg legato a Gohan

I combattimenti sono sempre stati il fulcro di Dragon Ball Z, questo lo sappiamo bene, ma ciò non significa che Akira Toriyama e il suo team non abbiamo prestato attenzione allo sviluppo dei personaggi. Pochi giorni fa, ad esempio, un utente francese ha persino scovato un interessante easter egg che mostrerebbe una passione nascosta di Gohan.

A quanto pare infatti, durante il suo percorso scolastico il saiyan avrebbe preso lezioni di pittura, dilettandosi a ritrarre alcuni paesaggi e creando successivamente una serie di quadri. Negli screen visibili in calce, vengono mostrate due opere appese al muro, rispettivamente ritraenti Namek e il Pianeta del Re Kaioh del Nord.

Come molti di voi ricorderanno, a quel punto della propria vita Gohan decise di mettere da parte la sua indole da combattente e di ricorrere alla sua forza unicamente dopo aver indossato i panni di Great Saiyaman, in modo da fermare i criminali e portare giustizia a Satan City. I quadri potrebbero quindi essere un modo per ricordare le avventure passate. Secondo un'altra teoria, i ritratti potrebbe essere stati addirittura realizzati da Piccolo e successivamente donati a Gohan.

E voi cosa ne pensate? L'avevate notato? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste interessati ad altre curiosità di queste genere poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata ai nostri approfondimenti sulla rivalità tra Goku e Vegeta e sul ciclo vitale dei Saiyan.