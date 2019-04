Dragon Ball Z: è stato finalmente scoperto il livello di Goku durante la Saga dei Saiyan

Uno dei temi più discussi di tutto Dragon Ball Z può ora ritenersi concluso, in quanto i fan più hardcore sono riusciti finalmente a decifrare le cifre indicate dagli Scouter dei Saiyan, che evidentemente riportavano a tutti gli effetti dei numeri.

Stando ad un accanito appassionato che ha effettuato la decriptazione, il livello di Goku durante la Saga dei Saiyan sarebbe ufficialmente 8618. Questo non è inoltre l'unico caso in cui i livelli di potenza sono stati decifrati e discussi dai fan. Recente è infatti la decodifica dello Scouter di Dragon Ball Super: Broly.

Ovviamente, nessuna di queste scoperte è ufficiale nel senso stretto del termine. Già in passato i fan avevano discusso su quanto potessero essere affidabili queste traduzione degli Scouter. La filosofia più corretta pare essere quella dell'utente BootheFuzzyHamster il quale, sotto il post Reddit lasciato in allegato, ha affermato come in definitiva non ci si possa fidare di quelle cifre. "Una grossa fetta degli appassionati si è attaccata a loro in modo troppo ossessivo, non comprendendone il reale significato" ha poi concluso il fan.

Tutta questa ondata di attenzione mostrata negli ultimi tempi per Dragon Ball Z è dovuta quasi sicuramente al trentesimo anniversario della serie che, proprio il 26 aprile 1989, faceva il suo debutto sulle televisioni giapponesi.



E voi, credete che questo livello sia a tutti gli effetti corretto? Fatecelo sapere nei commenti!