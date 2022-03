Dragon Ball Z: il quinto e il sesto film del franchise arrivano su Italia 2

Dragon Ball è una delle opere che a distanza di anni, 37 dalla prima pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, riesce a conquistare nuovi lettori e generazioni di appassionati che potrebbero non conoscere le origini della storia ideata da Akira Toriyama, e alcuni delle pellicole originali prodotte da Toei Animation.

Per questo potrebbe essere utile e soprattutto interessanti andare a recuperare sia la prima, storica e divertente, avventura del piccolo Son Goku al fianco di Bulma, Crilin e gli altri, e spaziare proprio verso le produzioni originali e i lungometraggi animati che hanno raccontato storie alternative ma non per questo meno spettacolari.

In particolare stasera sul canale Italia 2 verranno trasmessi il quinto e il sesto film del franchise, ovvero Dragon Ball Z: Il più Forte del Mondo e Dragon Ball Z: La Grande Battaglia per il Destino del Mondo, dove a ricoprire il ruolo di antagonisti sono rispettivamente il Dottor Willow e Turles, tornato anche in Super Dragon Ball Heroes.

A condividere la notizia è stata la pagina Facebook di Yamato Video con il post che trovate in calce, dove si invitano i fan e gli appassionati dell’avventura di Goku a seguire entrambe le pellicole, della durata di circa un’ora ciascuna. E voi, li vedrete stasera? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere vi lasciamo ad una straordinaria figure di Goku SSJ.