Dragon Ball Z: la sexy C18 prende vita nel cosplay di Annjelife

C18, o androide numero 18 se si vuole, è uno dei pochi personaggi femminili apparsi nel manga di Dragon Ball, per di più è una delle pochissime combattenti nella prima fase della saga. Infatti solo con Dragon Ball Super è arrivato qualche altro personaggio femminile pronto per le scazzottate. In ogni caso, C18 rimarrà una delle più amate.

Anche in Dragon Ball Super si è messa in mostra anche se con panni diversi rispetto a quelli di Dragon Ball Z. La versione più iconica rimarrà però quella in cui fu presentata, col giubbino di jeans con sopra il marchio del Red Ribbon, maglia nera con maniche a righe e gonna di jeans. E infatti tanti cosplay su C18 si concentrano di più su questa versione rispetto a quelle successive viste in Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

La cosplayer Annjelife ha deciso di portare al pubblico un cosplay di C18 e per l'appunto rispecchia la prima versione apparsa dell'androide. In basso vediamo una lunga sequenza di foto dove, anche con un piglio sensuale, C18 si mette in mostra in varie pose e con uno sfondo desolato, che ricorda uno di quelli dove affrontò i suoi nemici all'inizio della saga di Cell.

Secondo BossLogic, il volto di C18 potrebbe essere quello di Dove Cameron e lo dimostra con una fanart.