Dragon Ball Z: la sexy Marion torna nel cosplay di Hiyartist

Di veri e propri archi filler Dragon Ball ne ha avuti pochi. La maggior parte del tempo Toei Animation allungava le puntate inserendo brevi scene inedite o rallentando quelle originali del manga. Dopo la fine della saga di Freezer, in Dragon Ball Z, ci fu però un vero e proprio arco narrativo filler incentrato su Garlic Junior.

Il nemico era già apparso nel primo lungometraggio di Dragon Ball Z, ambientato precedentemente all'inizio dell'anime. Garlic Junior tornò insieme a un gruppo di sgherri originali, ma in questa saga ci fu anche un altro personaggio inedito che aveva tutt'altra funzione. Crilin infatti si presentò con una fidanzata, la bomba sexy Marion, conosciuta come Maron in originale. Capelli lunghi e dello stesso colore di quelli di Bulma, un corpo mozzafiato ma svampita e sempre desiderosa di divertimento, alla fine della saga lascerà perdere Crilin.

Pur essendo comparsa per pochi episodi, in tanti ricorderanno le sue scene provocanti in Dragon Ball Z. Recentemente vi abbiamo già presentato un cosplay di Fabibi sul personaggio, mentre adesso a interpretarlo ci pensa Hiyartist. Nel cosplay di Marion in costume da bagno in basso rivediamo il fisico della ragazza.

Sempre sul mondo di Dragon Ball Z, recentemente Hiyartist ci ha presentato anche un cosplay di Bulma con costume militare.