Dragon Ball Z: le Sfere del Drago in un gioiello per un matrimonio da favola

Gli oggetti più ambiti del mondo di Dragon Ball, le ricercatissime Sfere del Drago che hanno dato vita alla prima avventura del piccolo Goku accompagnato da Bulma, arrivano finalmente nella realtà per regalare ai fan un matrimonio da favola.

Dragon Ball è una delle opere più influenti e apprezzate di sempre, una serie che ha accompagnato numerosi appassionati per tutta la vita. Per coloro i quali volessero essere accompagnati dall'energia di Goku anche durante il giorno più bello della propria vita, quello del matrimonio, ecco che sono arrivati degli sfarzosi anelli con incastonata la Sfera del Drago dalle quattro stelle.

Questo magnifico gioiello, esattamente come nella serie di Toriyama, permettere di realizzare un desiderio, ossia quello di passare il resto della vita in compagnia della propria dolce metà. Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, condiviso da Mundo Kame, sull'anello, disponibile in diverse forme, è incastonata una Sfera del Drago, ma non una qualsiasi, bensì quella del nonno di Goku, Son Gohan. Se siete stanchi dei soliti gioielli dotati di diamanti o altre pietre sfarzose, ecco la fede nuziale che fa per voi.

Cosa ne pensate di questa meraviglia? Lo vorreste vedere sul vostro anulare? Nel frattempo, ecco tutte le trasformazioni dei Saiyan di Dragon Ball in un grafico fanmade. Per altri oggetti da collezione, ecco una figure in edizione limitata di Dragon Ball.