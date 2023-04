Dragon Ball Z: lo sguardo intriso d'odio del Super Saiyan nella figure di Du Studio

Fonte d'ispirazione per tutti gli shonen moderni, Dragon Ball si avvicina a festeggiare il suo 40° anniversario. L'opera di Akira Toriyama ha fatto dono agli appassionati di alcuni momenti iconici e indimenticabili, come uno che è stato celebrato da Du Studio nella sua nuova statua da collezione.

Se la lunga assenza dell'anime di Dragon Ball Super comincia a spazientire i fan, lo status d'iconicità di Dragon Ball Z è intoccabile. In vista dei 40 anni dal debutto del primo capitolo della serie su Weekly Shonen Jump, arriva del nuovo merchandise imperdibile per i collezionisti.

La figure realizzata dall'azienda specializzata Du Studio ritrae il momento in cui per la prima volta in vita sua Goku esplose di rabbia indomita. A causa della morte di Crilin per mano di Freezer e per tutte le atrocità commesse prima del suo arrivo sul pianeta Namek, Goku si trasformò in un Super Saiyan, una forma che si pensava fosse solo una leggenda e che ha quel tempo solamente lui poteva raggiungere.

Con uno sguardo intriso d'odio, Goku Super Saiyan diede un'ultima possibilità a Freezer, redimersi oppure subire la sua onnipotenza. A proposito, ecco un'analisi della personalità di Goku dalla leggendaria doppiatrice di Dragon Ball. Questo momento chiave viene ripreso dalla statua che potete osservare in calce all'articolo. Alto ben 75 centimetri, questo pregiatissimo pezzo è disponibile all'acquisto per soli 295 euro.