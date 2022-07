Dragon Ball Z: Shueisha ricrea i guanti e gli orecchini potara di Vegeth

Tra i personaggi più forti di Dragon Ball Z, ma in realtà dell'intero franchise, spicca senza alcun dubbio Vegeth, la fusione potara di Goku e Vegeta, che si è resa protagonista di epici combattimenti contro Majin Buu e, più recentemente, contro Zamasu nel sequel della storica serie televisiva.

Non sappiamo attualmente se rivedremo o meno sul piccolo schermo il potente combattente, tuttavia i fan si augurano un suo ritorno presto o tardi. A tal proposito, per chi non lo sapesse, le origini di Vegeth si consolidano in un piano di Akira Toriyama, l'autore, di donare anche al manga, e non soltanto al grande schermo, una fusione originale.

Ad ogni modo, Shueisha ha voluto richiamarlo recentemente con un progetto particolare, ovvero la riproduzione di alcuni elementi di deisign caratteristici del personaggio: i guanti e gli orecchini potara. Le repliche dei due elementi dell'outift di Vegeth, che potete apprezzare in calce alla notizia, hanno avuto molto successo in rete e in molti hanno chiesto all'editore di metterli presto in vendita. Non sappiamo quando la casa editrice rilascerà ufficialmente queste riproduzioni, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

E voi, invece, cosa ne pensate dei guanti e degli orecchini potara di Vegeth, stavate pensando di acquistarli? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.