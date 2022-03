Dragon Ball Z: Shueisha ha ricreato la giacca di Goku

All'interno di tutta l'epopea di Dragon Ball Z solo una manciata di volte abbiamo visto il nostro eroe, Son Goku, con un abbigliamento diverso dalla sua iconica tuta. Solo raramente, infatti, abbiamo visto il protagonista in abiti casual come durante la Saga di Cell.

Durante l'arco narrativo in questione, infatti, il Saiyan decise di sfruttare il tempo concesso da Cell per allenarsi con il figlio presso la stanza dello spirito e del tempo. Dopo aver completato l'addestramento, al contrario di Trunks e Vegeta che rientrarono per allenarsi ulteriormente, Goku e Gohan decisero di rilassarsi per migliorare soltanto il controllo del Super Saiyan.

Durante quell'arco di tempo, i due sfoderarono un nuovo outfit casual, in particolare Goku che indossò una nuova giacca. A Shueisha è piaciuta molto quella giacca tant'è che ha deciso di realizzare una versione della stessa da mettere in vendita. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è il risultato di una riproduzione il più fedele possibile alla giacca di Goku, abbigliamento che tuttavia non ha ancora né una data d'uscita né tantomeno il prezzo effettivo. La casa editrice sta anche avviando una campagna di giveaway per il nuovo prodotto che sarà tuttavia accessibile soltanto agli utenti giapponesi.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima trovata a tema Dragon Ball, la vorreste nel vostro guardaroba? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.