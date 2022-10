Dragon Ball Z: la sicurezza dell'Imperatore Galattico Freezer in una figure da 500 euro

Freezer, antagonista principale dell’arco narrativo di Dragon Ball Z ambientato sul pianeta Namek, rientra ancora oggi tra i personaggi più memorabili dell’universo ideato da Akira Toriyama. Prima di scoprire il suo ruolo nella prossima saga di Dragon Ball Super, ecco una nuova figure da collezione che ci riporta alle origini del villain.

Leader di un grande esercito, intenzionato ad espandere sempre di più il suo dominio e potere, e disposto a sacrificare qualunque alleato a sangue freddo per raggiungere i propri obiettivi, e uccidere per il puro divertimento di farlo, Freezer è una solida rappresentazione del male. Il suo inaspettato ritorno nel capitolo 87 di Dragon Ball Super, ha stravolto il finale della saga di Granolah, lasciando i lettori non poco sorpresi per l’incredibile potenza raggiunta dall’ormai ex imperatore.

Volgendo però uno sguardo al passato, gli artisti di Revenge Studio hanno realizzato la prestigiosa statua da collezione che potete vedere in fondo alla pagina. Rappresentato sulla sua astronave, e circondato da una potente aura violacea, Freezer appare nella sua forma perfetta, sicuro di sé, e pronto a scagliare una sfera d’energia contro chiunque tenti di ostacolarlo. La figure sarà disponibile a partire dal secondo o terzo trimestre del 2023, ma è già possibile pre ordinarla al prezzo di 495 euro.

In conclusione, vi lasciamo ad una curiosità riguardante la colorazione di Shenron nel logo di Dragon Ball.