Dragon Ball Z, l'ultimo sketch di Masaki Sato ha un'aura potentissima!

Tra gli anime più indimenticabili nella storia dell'animazione nipponica, sicuramente Dragon Ball Z possiede uno dei ruoli più preponderanti anche nel cuore degli animatori, li stessi che lavorarono senza sosta per realizzare un progetto che rispettasse l'originale cartaceo di Akira Toriyama.

Sicuramente, tra queste figure chiave nel panorama artistico e lavorativo durante la produzione dell'adattamento animato, Masaki Sato è uno di coloro che spicca in assoluto. Vi rimandiamo a un confronto dello stile di altri animatori che hanno lavorato a Dragon Ball Z, per darvi un'idea dell'importanza che ha avuto con il suo ruolo e talento durante i lavori per la serie televisiva.

Uno dei suoi ultimi disegni, dunque, è dedicato nient'altro che a Piccolo, il namecciano che purtroppo non ha ricevuto moltissimo spazio nella serie di Dragon Ball Super. Con l'alternarsi dei grandi poteri riservati e a Goku e Vegeta, un po' tutti i secondari hanno ricevuto una fetta sempre meno consistente di palcoscenico che, in realtà, ci auguriamo non duri per sempre, favorendo anche un maggior sviluppo di personaggi che hanno ancora molto altro da dare alla storia. In ogni caso, l'illustrazione di Sato, perdonateci ma non possiamo esimerci da questo compito, "ha un'aura potentissima", un po' come tutti gli sketch svolti dal key animator, tra cui vi ricordiamo quello dedicato a Broly.

E voi, invece, cosa ne pensate dello strabiliante disegno di Masaki Sato, vi piace? Fateci sapere tra i commenti la vostra opinione!