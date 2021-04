Dragon Ball Z: lo smisurato ego di Super Vegeta in questa figure da oltre 400 euro

La Saga di Cell di Dragon Ball Z è ricordata ancora oggi per essere una delle più emozionanti del franchise creato da Akira Toriyama. Uno dei momenti più iconici della battaglia con la potentissima mostruosità è stato rappresentato in questa magnifica statua collezione realizzata dallo studio MRC.

In particolare, la figure si basa sull'episodio 156 di Dragon Ball Z, in cui Vegeta mostra all'avversario e ai suoi compagni i risultati raggiunti all'interno della Stanza dello Spirito e del Tempo. Avendo superato il limite del Super Saiyan, il principe si dimostra nettamente superiore a Cell, che subisce senza poter reagire i suoi colpi micidiali. Con grande stupore di tutti i presenti, il muscolosissimo Saiyan afferma di essere diventato Super Vegeta.

Questo iconico avvenimento è stato omaggiato dalla figure di MRC. Con il pollice a indicare se stesso, Super Vegeta esibisce il suo smisurato ego contro un Cell quasi terrorizzato dalla sua forza. Peculiarità di questo belissimo pezzo da collezione risiede nei capelli del principe, al cui interno è nascosto un led per far brillare la chioma bionda del Super Saiyan.

A un prezzo di 430 euro, la figure di 58 centimetri presenta incredibili dettagli, come ad esempio l'aura che circonda il protagonista o la possente muscolatura che caratterizza la trasformazione.