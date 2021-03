Dragon Ball Z: niente sonni tranquilli, ecco come apparirebbe Cell nella realtà

Spesso il medium dell'animazione tende a stravolgere l'aspetto dei personaggi, anche quelli più mostruosi, che appaiono così bizzarri invece che spaventosi. Ma cosa accadrebbe se un giorno uno degli antagonisti più spietati di Dragon Ball Z facesse improvvisamente la sua apparizione nella realtà?

Nonostante gli errori dell'anime di Dragon Ball, Akira Toriyama è comunque riuscito a immaginare come villain alcuni personaggi dalle sembianze davvero mostruose, aspetto tuttavia alleggerito del suo peso grazie al caratteristico design del sensei. Tuttavia, in realtà Cell è un essere davvero inquietante, non soltanto per il modo con la quale assorbe i poveri sfortunati che gli passano davanti, ma proprio per le sue caratteristiche di un vero e proprio mostro.

Un fan, un certo Clod_cd, ha così provato ha ricostruire il personaggio come se esistesse davvero, nella realtà di tutti i giorni. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è a dir poco da brividi, così inquietante che probabilmente stanotte non farete sogni tranquilli. Gli utenti di Reddit hanno notevolmente apprezzato la ricostruzione dell'artista, sia per la resa dei dettagli che per la qualità della rappresentazione, che dipinge Cell di caratteristiche davvero mostruose e degne di un vero antagonista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa inquietante ricostruzione realistica di Cell, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.