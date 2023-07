Dragon Ball Z: l'ultima speranza nel Pungo del Drago di Goku SS3 nella figure di Huben Stu

Nel corso della sua lunga storia, raccontata da Akira Toriyama in Dragon Ball Goku ha vissuto molti scontri, spingendosi sempre oltre i propri limiti per sperare di salvare nuovamente il mondo, o anche l’universo, contro minacce incredibilmente pericolose. Per farlo si è servito di tecniche a dir poco spettacolari, come il Pugno del Drago.

Tecnica apparsa originariamente nel film Dragon Ball Z: L’Eroe del Pianeta Conuts, tredicesimo film basato sulla serie, il Pugno di Drago nasce dalla concentrazione di molta energia, derivante dalla trasformazione in Super Saiyan di terzo livello, per poi scagliarsi contro l’avversario e ucciderlo trapassandolo letteralmente con la forza del pugno. La peculiarità che contraddistingue questa tecnica è l’apparizione di un drago, molto simile a Shenron, ma completamente dorato, e che in occasione del film, avvolge e stringe il villain Hildegarn per consentire a Goku di ucciderlo.

Una tecnica a dir poco spettacolare, alla quale gli artisti di Huben Studio hanno voluto rendere omaggio attraverso la figure che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. Alta 55 centimetri, la statua ha una base rocciosa dove viene riportato al centro il simbolo di Dragon Ball Z, e presenta l’enorme drago dorato alle spalle di un Goku, trasformato in Super Saiyan 3, e con la tuta visibilmente distrutta, pronto a scatenare tutta la sua forza contro il nemico. In arrivo tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 515 euro.

Aspettiamo di sapere cosa ne pensate di questa figure nei commenti.