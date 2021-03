Dragon Ball Z: uno spettacolare artwork di Goku vi riporterà alle origini della serie

La serie di Dragon Ball Z rimane ad oggi uno dei massimi esponenti del battle shonen, ed è riconosciuta da molti appassionati dell'opera di Akira Toriyama come la migliore avventura dedicata a Goku e ai Guerrieri Z, sia per le novità introdotte sin dall'inizio che hanno espanso l'universo narrativo, sia per il debutto di nuovi personaggi.

Uno dei momenti più significativi è indubbiamente il primo, vero, scontro tra Goku e Vegeta, quando ancora il Principe dei Saiyan era guidato dall'indole malvagia e belligerante della sua razza, e voleva assolutamente sconfiggere Kakaroth per mostrare la sua superiorità sia di rango che di mera potenza combattiva. Per omaggiare questa battaglia, capace ancora di suscitare nostalgia per come era stata inizialmente pensata la serie, l'utente @utushie_ ha condiviso su Twitter le splendide illustrazioni che potete trovare in calce alla notizia.

La prima ad essere stata mostrata è Goku, nella sua classica tuta arancione, senza alcun simbolo riportato sulla sinistra, per poi diventare di colore giallo nel disegno che comprende anche Vegeta, nella tradizionale armatura da battaglia, come a tutti i soldati dell'esercito dell'Imperatore Freezer. L'appassionato è riuscito a ricreare perfettamente il design originale, con un'incredibile cura per le ombreggiature e la resta dei vestiti.

