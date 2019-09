Dragon Ball Z: uno spettacolare cosplay dedicato a Trunks

Un fan della serie di Dragon Ball Z ha omaggiato il personaggio di Trunks dal futuro con un splendido cosplay, ricreando e modificando lo stile visto durante la saga di Cell. Leggiamo insieme i dettagli.

La storia di Trunks dal Futuro è indubbiamente un punto di non ritorno nella narrativa di Dragon Ball Z. La saga degli Androidi non ha solo presentato numerosi nuovi personaggi, per poi concentrarsi sulla parte dedicata al torneo indetto dal villain Cell, ma ha anche portato nel franchise dell’opera di Akira Toriyama il concetto di viaggio temporale. Ci ha inoltre introdotto ad un secondo Super Sayan: Trunks, entrato in scena con un spada incredibilmente forte e dimostrandosi un abilissimo guerriero e spadaccino. Un personaggio del genere non poteva che conquistare i fan sin dalla sua prima comparsa, aumentati sicuramente grazie al suo ritorno nell’arco narrativo dedicato a Black Goku, Zamasu, vista di recente in Dragon Ball Super.

Non sorprende quindi vedere molti appassionati da tutto il mondo dedicargli opere, fan art e cosplay. Un ultimo esempio si può vedere nell’interpretazione dell’utente Game2Hype, che tramite un post su Twitter ha condiviso l’immagine di un Trunks dal futuro che riprendere, e modifica, lo stile adottato durante la saga di Cell. Un bellissimo omaggio che potete trovare in calce alla notizia.

Al tempo della sua prima apparizione Trunks ha sconfitto facilmente sia Freezer che suo padre Re Cold, lasciando i lettori e gli spettatori con un velo misterioso riguardo la sua identità. Il fatto che fosse in grado di trasformarsi in Super Sayan aumentò le domande riguardo il suo background. E nonostante qualche dettaglio venga rivelato dallo stesso Trunks, è nello speciale Dragon Ball Z: la storia di Trunks che viene profondamente analizzato il suo passato e la situazione in cui si trova la Terra nel futuro.

In un futuro in cui Goku è venuto a mancare, Trunks e il suo maestro, Gohan, tentano di fermare C-17 e C-18. Alla morte di Gohan, Trunks scatena tutta la sua potenza, trasformandosi in Super Sayan, e nonostante ciò non riesce a sconfiggere gli androidi. Decide quindi di recarsi nel passato, tramite una macchina del tempo, e aiutare Goku e gli altri guerrieri Z nella battaglia contro gli androidi e Cell.

Ricordiamo che di recente è stata ripresa la trasmissione degli ultimi episodi della serie di Dragon Ball Super, che condurranno alla fine del Torneo del Potere.