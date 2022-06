Dragon Ball Z: la spettacolarità della Kamehameha padre figlio nella figure

Dragon Ball Z rappresenta una fase centrale del successo dell’opera di Akira Toriyama. La scoperta della razza dei Saiyan, dell’esistenza di imperatori galattici e minacce interstellari, ha rivoluzionato la storia di Goku. Affrontando potenti avversari i Guerrieri Z hanno dato vita a momenti incredibili e indelebili nella memoria dei fan.

Nel torneo organizzato da Cell, creazione del Dr. Gelo e principale antagonista della parte centrale di Dragon Ball Z, il protagonista assoluto è stato Gohan. Il Saiyan mezzosangue ha seguito gli insegnamenti del padre nella Camera dello Spirito e del Tempo per prepararsi alla competizione, riuscendo a trasformarsi in Super Saiyan, e sul campo di battaglia a raggiungere anche il secondo stadio. Lo scontro tra Gohan SSJ2 e Cell Perfetto rimane ancora oggi tra i più apprezzati dai fan, e a renderlo tale è anche la presenza di un prezioso momento condiviso da Goku e Gohan.

La Kamehameha padre-figlio scagliata contro il villain rappresenta una delle scene più emozionanti dell’arco narrativo. Per celebrarla e ricordarla gli artisti dello studio Sky Top hanno creato la splendida figure che potete vedere nelle immagini in calce. Un prodotto ben curato, da cui traspare la potenza della Kamehameha, che causa un’onda d’urto attorno ai personaggi. Chi è interessato ad acquistarla può già preordinarla sul sito del produttore al prezzo di 160 euro, per riceverla tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Per concludere vi lasciamo ad un interessante what if su Goku del Futuro, e ad una fanart dello scontro tra Goku e Freezer in stile Ukiyo-e.