Dragon Ball Z, ecco la splendida cover dell'opening inglese dell'anime

L'anime di Dragon Ball Z è stato seguito da tantissime generazioni di giovani. Le avventure di Goku, Crilin, Vegeta e gli altri guerrieri Z ci hanno regalato tantissimi splendidi momenti, che ancora oggi conserviamo provando un pò di nostalgia. Dragon Ball Z viene tutt'oggi seguito da molti ragazzi, che si sono avvicinati al franchise con Dragon Ball Super.

L'opening di Dragon Ball Z in italiano è rimasta iconica: cantata dal nostro Giorgio Vanni, What's My Destiny, Dragon Ball? ha accompagnato perfettamente le avventure di Goku contro i suoi nemici. Anche Cha-La Head Cha-La, storica opening giapponese della serie del cantante Hironobu Kageyama, è rimasta nei cuori dei fan del Paese del Sol Levante. In giro per il mondo ci sono molte altre opening iconiche di Dragon Ball Z.

L'opening inglese, intitolata Rock The Dragon, è ancora oggi protagonista delle cover dei fan, come quella che possiamo vedere nel Tik Tok di @miaasanomusic. La ragazza ha suonato Rock The Dragon con il suo violino elettrico, ottenendo un risultato stupefacente. Mia Asano sembra divertirsi molto a fare brevi cover di brani con il suo violino, e chissà che non possa performare altre sigle degli anime.

Se vi interessano le sigle degli anime, ecco un'interessante intervista a Giorgio Vanni. Lo storico cantante delle opening italiane è amatissimo dai fan, e non solo per la sigla di Dragon Ball Z.