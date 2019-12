Dragon Ball Z: un fan art ricorda uno dei momenti migliori di Super Vegeta

Durante il suo percorso di evoluzione all'interno di Dragon Ball Z, Vegeta ha spesso ceduto al suo istinto agendo in maniera impulsiva, per dimostrare di essere il guerriero più forte, non sottraendosi ad alcun tipo di confronto.

Ricorderete sicuramente, quella volta in cui nella sua forma di Super Vegeta ingaggiò uno scontro individuale con Cell, permettendo a quest'ultimo di assorbire C-18, grazie al quale raggiunse la sua forma definitiva di Perfect Cell.

In seguito, per contrastare l'immensa forza del suo avversario, Super Vegeta esplose un potente Final Flash che finì per mozzare un braccio di Cell, e un artista di reddit - ruto830 - ha replicato in una fan art questo esatto momento.

La sua illustrazione riprende il punto di vista di Vegeta, dopo aver colpito con la sua tecnica micidiale, in una prospettiva che mostra le conseguenze del colpo sul suo avversario e sul terreno circostante, devastato dalla potenza energetica dell'esplosione. La rappresentazione dell'utente ha riscosso un notevole successo, ricevendo quasi 2500 like e numerosi commenti positivi.

Da quel momento, il principe dei Saiyan è diventato sempre più forte allo scopo di superare il suo rivale, e oggi - in Dragon Ball Super - è impegnato su Yardrat nella ricerca di un potere che lo aiuti contro il potente Moro - mentre Goku si allena con Meerus per accedere nuovamente all'Ultra Istinto.

Che ne pensate di questa fan art?

