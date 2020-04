Dragon Ball Z: la splendida fan art di un utente mostra la potenza di Goku Super Saiyan 3

Tra le circa 30 trasformazioni canoniche di Goku, una di quelle più sottovalutate è sicuramente il Super Saiyan 3. Nonostante sia stato poco utilizzato i fan hanno sempre espresso il loro amore verso il power up ed oggi, in occasione del trentunesimo compleanno di Dragon Ball Z, abbiamo deciso di concedergli un po' di spazio sulle nostre pagine.

In particolare abbiamo deciso di mostrarvi l'incredibile fan art visibile in calce, realizzata dall'artista giapponese mattari e recentemente condivisa più e più volte su Reddit e Twitter. L'immagine ritrae il Super Saiyan di terzo livello in tutta la sua maestosità, mentre strappa un pezzo di tessuto dalla sua classica uniforme da combattimento. La fan art ha ottenuto oltre 3000 upvote su Reddit e quasi 5000 sul profilo ufficiale dell'artista.

Il Super Saiyan 3 è stato utilizzato solo una manciata di volte nella serie anime di Akira Toriyama visto che, come illustrato dall'autore stesso, si tratta di una forma obsoleta. A differenza del Super Saiyan 2 infatti, la trasformazione richiede un enorme dispendio di energia e di conseguenza riduce notevolmente il lasso di tempo in cui l'utilizzatore può usufruirne senza conseguenze. Le forme God e Blue introdotte in Dragon Ball Super sono, in questo senso, significativamente superiori tutti i punti di vista.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora invece, vi consigliamo di approfondire la vostra conoscenza sull'opera di Toriyama leggendo il nostro breve approfondimento sui Super Saiyan.