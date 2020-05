Dragon Ball Z: lo splendido cosplay di C18 di KendelB fa impazzire i fan

Nella saga degli androidi abbiamo fatto la conoscenza di due creature inizialmente spietate e introdotte come nemici di Goku e compagni. Col tempo abbiamo visto un forte cambio di atteggiamento di questi due personaggi di Dragon Ball Z, tanto da diventare amici dei protagonisti. Stiamo parlando di C17 e C18, i due gemelli cyborg del dottor Gelo.

In particolare C18 ha conquistato il cuore dei fan di Dragon Ball Z per la sua bellezza seducente e glaciale, diversa dalle altre donne principali presentate nel manga e nell'anime di Akira Toriyama. La ragazza è poi apparsa anche in Dragon Ball Super dove continua a mantenere lo stesso carattere.

Grazie alla sua bellezza è diventato uno dei personaggi più riprodotti tramite cosplay e in questi giorni proprio uno di questi è diventato virale. La bella KendelB si è mostrata al pubblico con un cosplay di C18 postato sulla sua pagina di Instagram pochi giorni fa. Nonostante il poco tempo online della foto, ha già ricevuto un nutrito gruppo di like.

Nell'immagine in calce vediamo la C18 di KendelB con degli occhi azzurrissimi che folgorano chi la guarda, incorniciati dai capelli biondi. Il resto dell'abito si rifà a quello che la ragazza indossava durante le saghe di Dragon Ball Z, ovvero con giacca di jeans e maglietta nera con maniche a righe. Cosa ve ne pare di questo cosplay?

Anche PalmaCosplay ha realizzato una C18, mentre nel manga la ragazza si è data da fare nel recente arco di Dragon Ball Super.