Dragon Ball Z: lo splendore di Goku Super Saiyan e la sua storia in una statuetta da 500€

Dragon Ball Z è uno degli anime più epici di sempre. La storia di Akira Toriyama, che continua a crescere generazioni di ragazzi dagli anni '90 in poi in tutto il mondo, raggiunse il suo culmine grazie alle saghe contro i saiyan, contro Freezer, contro gli androidi e infine contro Majin Bu. Sono queste alcune delle saghe migliori di Dragon Ball.

Tutto ruota, ovviamente, intorno a Goku. Il saiyan protagonista di Dragon Ball affronta sfide su sfide contro avversari all'apparenza invincibili. Questa statuetta di Goku Super Saiyan con i suoi nemici da ben 500 euro riprende tutta l'epicità della saga di Akira Toriyama.

Al centro c'è naturalmente il protagonista trasformato, con i capelli biondi irti sulla testa, mentre i vestiti sono parzialmente strappati. La sua espressione è calma, ma l'aura che ha intorno irradia forza e potenza. Alle sue spalle un gigantesco drago Shenron mentre, alla base, si stagliano i tre nemici principali: Freezer, Cell e Majin Bu. Il tutto è perfettamente decorato, specie alla base dove i due draghi Shenron e Polunga si intrecciano tra di loro.

La statuetta a tema Dragon Ball Z preparata da Huben Studio costa 285€ nella versione regolare 1:6, 385€ in quella 1:4 e infine 585€ nella versione 1:6 EX. Disponibile dal secondo trimestre 2023 e già disponibile al preordine, sarebbe un'aggiunta speciale per la mensola di ogni fan di Dragon Ball Z. Lo stesso vale per questa statuetta di Kid Bu a piena forza.