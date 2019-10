Dragon Ball Z: spopola un cosplay Halloween di Trunks del Futuro

Siamo al 31 Ottobre, e l'atmosfera della festività di Halloween circonda le strade di tutte le città. I social del web sono inondati di costumi a tema, e un particolare cosplay di Dragon Ball Z di Trunks del Futuro sta ricevendo molti apprezzamenti su Reddit.

L'utente in questione prende il nome di @jjjjjjjj6690, e ha postato un'immagine di suo figlio vestito nel suo costume di Halloween che richiama un certo personaggio della saga di Toriyama. Come anticipavamo prima, ci riferiamo al cosplay di Trunks del Futuro.

Il bambino ha 6 anni, indossa una brillante giacca viola dotata del marchio della Capsule Corporation stirato su una manica. Sotto notiamo una camicia di colore nero, jeans scuri e un paio di scarpe invernali per rimanere al caldo.

La sua capigliatura ovviamente riprende la forma del Super Saiyan, e il bambino ce la mette tutta per simulare l'espressione tipica di un guerriero trasformato in questo stato. Nella sezione commenti è stata molto apprezzata l'interpretazione del bambino. Che ne pensate di questo cosplay? Ditecelo con un commento qui sotto!

Sempre rimanendo in tema Dragon Ball, un uomo è diventato virale dopo aver costruito una navicella spaziale per il figlio. Inoltre, è stata finalmente messa in vendita l'iconica giacca di Trunks di Dragon Ball Z.