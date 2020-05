Dragon Ball Z: spunta in rete l'esilarante videocassetta portoghese del film del 1991

L'anime di Dragon Ball Z ha un'affascinante serie di trascorsi con il Portogallo, a partire dall'esilarante doppiaggio che pochi mesi fa fece piangere dalle risate il web, passando per gli omaggi di alcuni atleti e molto altro. Quello che vogliamo mostrarvi oggi però, è un vero e proprio tuffo nel passato.

L'utente Reddit xHardSoul infatti, ha mostrato ai fan della serie l'originalissima cover portoghese dell'edizione VHS di Dragon Ball Z: La sfida dei guerrieri invincibili, il film del 1991 che introdusse il personaggio di Lord Slug.

La copertina, visibile in calce all'articolo, è completamente differente da quella scelta da Toei Animation e adottata da qualsiasi altro Paese occidentale, Italia compresa. Nella versione portoghese la cover mostra un primo piano di Goku mentre imbraccia il Bastone Nyoi, arma non presente nel film e praticamente mai utilizzata in Dragon Ball Z. Alle sue spalle sono presenti Vegeta, altro personaggio non presente nella pellicola, e una versione alternativa del Super Saiyan, questa volta completamente rivestito in oro.

E voi cosa ne pensate? Ricordate strafalcioni del genere sul suo italico? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste recuperare il film invece, vi ricordiamo che la Dragon Ball Film Collection è stata distribuita in Italia nel 2018 da Koch Media.