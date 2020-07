Dragon Ball Z: spunta in rete un'incredibile figuarts di Gogeta

Pochi giorni fa, è stata mostrata per la prima volta una straordinaria figuarts di Gogeta Super Saiyan, con design ispirato al film del 1995 Dragon Ball Z - Il Diabolico Guerriero degli Inferi. Il prodotto, il cui prezzo non è ancora stato rivelato, ha fatto impazzire i fan, e sarà presentato tra pochi giorni al Tamashii Features 2020.

Il Tamashii Features è un evento online in programma per sabato 4 e domenica 5 luglio, che permetterà a tutti i visitatori di visitare i vari stand senza muoversi dalla propria abitazione. In occasione della mostra saranno svelati diversi collezionabili ispirati ai franchise più redditizi degli ultimi anni tra cui figurano Avengers, Evangelion, Gundam, Demon Slayer e Dragon Ball.

L'action figure visibile in calce mostra Gogeta in procinto di utilizzare il suo iconico attacco Stardust Breaker, mostrato per la prima volta nello scontro con Janemba e riproposto un anno e mezzo fa in Dragon Ball Super: Broly. Si tratta di un pezzo da collezione imperdibile per tutti gli appassionati.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan del personaggio poi, non potete davvero perdervi il confronto tra Gogeta e Vegeth disponibile nel nostro approfondimento di Dragon Ball Super.