Dragon Ball Z, la squadra Ginew arriva a un... matrimonio?

Di certo, il sensei Akira Toriyama, non è mai stato esente di creatività durante la realizzazione di Dragon Ball Z. Non per nulla, la moltitudine di personaggi dalle più disparate fattezze o dal più articolato design sono uno dei marchi di fabbrica dell'opera.

Il matrimonio è uno degli eventi più importanti nella vita di ognuno di noi, protettore di uno dei ricordi più belli che accompagneranno da lì in avanti la quotidianità di una coppia. Ma quand'è che un avvenimento diventa realmente speciale? Potremmo dire, in questo caso, quando si hanno degli amici completamente fuori di testa con cui condividere la propria felicità. Lo sa benissimo questo Tsimmz, un appassionato dell'opera di Toriyama sensei, che insieme a un gruppo di amici e allo sposo hanno scattato una delle foto più epiche della giornata, ripercorrendo la famigerata posa della Squadra Ginew.

Inutile dirvi quanto la foto sia diventata virale in brevissimo tempo, complice una simpatia da far provare invidia per degli amici tanto fuori di zucca. Eppure, è anche un chiaro certificato in cui Dragon Ball Z non diventa più solo un'opera di infanzia, ma anche uno strumento culturale da omaggiare con la stessa ironia che imperversava nella mente del suo autore nell'attimo della realizzazione della posa. Ciò che è indiscutibile, a questo punto, è l'innata creatività degli appassionati del franchise, come quella volta che un fan ricreò un'iconica scena dell'anime con degli spaghetti.

