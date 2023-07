Dragon Ball Z: la squadra Ginew in formazione in una figure da 1400 euro

Prima di fronteggiare l’enorme minaccia rappresentata da Freezer, Goku e i Guerrieri Z si sono trovati contro la Squadra Ginew, l’élite al servizio dell’Imperatore Galattico. In una delle saghe più ricordate di Dragon Ball Z, l’arco ambientato sul pianeta Namek, Ginew e i suoi sono stati potenti avversari, e sono tornati in un’incredibile figure.

Quando si pensa alla Squadra Ginew si ricordano alcuni dei momenti più divertenti e imbarazzanti della saga di Freezer, e nonostante l’inserimento di ilarità in scene anche drammatiche, tipico dello stile narrativo del maestro Akira Toriyama, i cinque alieni si sono dimostrati pericolosi perché abili in campi diversi della lotta e della strategia. Solo grazie all’intervento di Goku i protagonisti sono riusciti ad uscire vittoriosi dal loro attacco, per poi chiudere la battaglia quasi in modo scherzoso, rendendo Ginew inoffensivo a causa del suo stesso body change.

Sebbene oggi, quindi, si tenda a ricordare la squadra Ginew più per il divertimento e la demenzialità dimostrate sul campo di battaglia, vanno comunque considerati come validi combattenti, come sono stati rappresentati dagli artisti di White Hole Studio nella magnifica figure che potete vedere in fondo alla pagina. Costruita su una base che ritrae alla perfezione l’erba blu e la morfologia rocciosa del pianeta Namek, la figure presenta tutti e cinque i membri del team, dettagliati in ogni minimo dettaglio. Insieme a loro è presente anche un piccolo diorama che ripropone il loro arrivo sul pianeta, con le rispettive attack ball.

Alta 56 centimetri, la figure arriverà sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, ma è già possibile prenotare la propria unità al prezzo di 1335 euro, o 1455 euro per ricevere anche il diorama. Per finire, ecco una splendida figure di Majin Vegeta, e 10 problemi che Dragon Ball non ha mai affrontato.