Dragon Ball Z: squadra di Serie A annuncia un giocatore con Goku Super Saiyan, ecco chi

Ormai gli anime sono nella vita di tutti i giorni. L'animazione giapponese ha sdoganato, negli ultimi anni, alcuni pregiudizi che la avvolgevano e in questo modo è stata sempre più adoperata anche per tattiche commerciali. Se nella NBA è sbarcato Naruto, adesso in Italia è stato il turno di Dragon Ball Z con Goku Super Saiyan.

Negli ultimi giorni, è stata avviata una trattativa tra la Fiorentina e l'Hellas Verona per l'acquisto di Antonin Barak, centrocampista degli scaligeri. L'accordo è andato in porto e la squadra gigliata ha deciso di fare l'annuncio sui propri canali social. Prima di rivelare pubblicamente il nome del giocatore ha però deciso di realizzare un annuncio con Goku Super Saiyan con la maglia della Fiorentina.

L'eroe di Dragon Ball Z diventa così il promoter di questa nuova acquisizione della squadra toscana, come potete osservare in basso. Tanti tifosi viola hanno apprezzato molto la proposta a tema anime, per di più con uno dei protagonisti più amati dagli italiani. Vi è piaciuta la scelta della Fiorentina di unire Dragon Ball Z alla Serie A?

Sempre a tema calcio, il calciatore del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang ha iniziato la stagione con le scarpe di Dragon Ball Super.