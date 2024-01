Dragon Ball Z, la Stagione 2 è su Prime Video: di cosa parlano le nuove puntate?

Amazon Prime Video ha iniziato a portare l’anime di Dragon Ball nel proprio catalogo, con tanto di lungometraggi e speciali televisivi. Finalmente, per chi volesse scoprire per la prima volta quanto avvenuto su Namecc, o chi volesse rivivere le avventure di Goku e compagni è disponibili la seconda stagione, composta da ben 72 episodi.

A partire dal mese di novembre il servizio in streaming di Amazon ha reso felici tutti i grandi appassionati dell’opera di Akira Toriyama, iniziando a rendere disponibile nel pacchetto base dell’abbonamento, quindi senza sottoscrivere ulteriori iscrizioni a canali tematici come Anime Generation, l’anime di Toei Animation che ha segnato la storia del medium. E ora, dopo la disponibilità della prima grande saga di Dragon Ball Z, l’arrivo dei Saiyan sulla Terra, è arrivato il momento di spostarsi sul pianeta Namecc.

A condividere la notizia è stata la casa di distribuzione italiana Dynit sulle sue pagine social, attraverso il post riportato in fondo alla pagina. Da oggi, 11 gennaio 2024, è disponibile su Prime Video l’intera seconda stagione di Dragon Ball Z, composta da 72 episodi e che porterà i protagonisti verso il primo grande viaggio attraverso la galassia, per raggiungere il pianeta Namecc dove dovranno fronteggiare l’imperatore Freezer e i suoi pericolosi sottoposti.

È stata anche confermata l’aggiunta degli speciali televisivi dedicati alla drammatica storia di Trunks del Futuro e all’eroico Bardak. Insomma, è un bel momento per chi vuole recuperarsi tutta la serie anime di Dragon Ball prima del debutto del curioso progetto Daima. Per concludere, ecco perché Gohan del futuro non sarebbe mai riuscito a sconfiggere gli androidi.