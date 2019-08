Dragon Ball Z: questa stanza per bambini vi lascerà senza parole!

La passione per la serie di Akira Toriyama "Dragon Ball" ha cominciato a diffondersi tra molti di noi già da bambini, quando, dopo essere tornati a casa da scuola, seguivamo assiduamente le avventure di Goku & Co. Una coppia di genitori americani ha provato a far vivere quella sensazione al proprio figlio, creando una spettacolare stanza a tema.

La camera, mostrata su Reddit dall'utente apgohan per cortesia di Vinnie Lamborn, ha ricevuto una pioggia di upvote e si è guadagnata uno spazio tra i post più discussi della settimana nel subreddit r/dbz.

Il video, disponibile alla visione in calce all'articolo, mostra innanzitutto una bellissima porta decorata con la scritta "Capsule Corporation", l'azienda creata dal Dr. Brief e gestita da Bulma. Avventurandosi nella camera, è possibile notare come ognuna delle pareti sia stata decorata con almeno uno degli iconici personaggi della saga.

Sopra la culla è possibile notare Goku mentre sfreccia a tutta velocità sopra la sua famosissima Nuvola Speedy, mentre sul muro di sinistra è presente un bellissimo disegno del Drago Shenron. Sulle altre pareti sono stati ritratti Crilin, Yamcha, Chi-Chi, la Kame-House e il Maestro Muten.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la stanza a tema?