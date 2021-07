Dragon Ball Z: Star Comics annuncia l'Anime Comics de Il diabolico guerriero degli inferi

Star Comics amplia ulteriormente la sua ricca selezione di Anime Comics aggiungendo al catalogo Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi, un nuovo fumetto tratto dall'omonimo film animato del 1995. L'Anime Comics sarà composto da un Volume unico, in uscita nel mese di dicembre 2021 in fumetteria, libreria e store online.

Edizioni Star Comics ha pubblicato diversi Anime Comics negli ultimi anni, e naturalmente le selezioni più ricche sono quelle dei due colossi della casa editrice, Dragon Ball e ONE PIECE. L'ottimo Dragon Ball Super: Broly del 2018 ad esempio ha ricevuto il suo Anime Comics nel luglio del 2019, mentre più di recente è arrivato in Italia quello di ONE PIECE: Stampede.

L'Anime Comics di Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi arriva in maniera totalmente in aspettata, forse in previsione del possibile ritorno del villain nel nuovo film di Dragon Ball Super, ma si tratta comunque di una sorpresa gradita. Purtroppo al momento sappiamo solo che l'Anime Comics a colori debutterà nel generico mese di dicembre, mentre il prezzo sarà rivelato in un secondo momento.

E voi cosa ne dite? Valuterete l'acquisto di questo Volume unico? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi alle ultimissime novità firmate Edizioni Star Comics.