Dragon Ball Z: una star del football mostra il suo equipaggiamento a tema

Ormai le influenze degli anime sono giunte ovunque, grazie anche a uno delle opere più celebri che ha coinvolto tutti quelli nati dagli anni '90 in poi: Dragon Ball. L'epica serie di Toriyama è tra le più rappresentative dei fumetti nipponici insieme a Naruto e ONE PIECE e quindi, spesso, si trovano fan nei luoghi più inaspettati del mondo.

Su ESPN, alcuni giorni fa, è spuntata una foto della star del football americano Myles Garrett, prontamente poi condivisa dall'atleta e rimbalzata in rete. La foto in questione mette in risalto il nuovo equipaggiamento preparato da Garrett per la scorsa partita, che si rivela essere a tema Dragon Ball Z.

Nel tweet in calce si vede il visore personalizzato che il footballer ha deciso di farsi preparare, con una delle scene più epiche di tutto l'anime di Dragon Ball Z, quando Gohan Super Saiyan di secondo livello creò una Kamehameha talmente forte, con l'aiuto spirituale del padre alle spalle, da distruggere l'androide Cell. L'onda energetica fu il culmine della saga degli androidi, permettendo poi di sconfiggere il nemico e passare all'arco narrativo di Majin Bu.

Il visore qui riprende proprio quell'attimo con la Kamehameha padre figlio, con uno sfondo azzurro e tante linee cinetiche dorate che richiamano all'aura di Super Saiyan dei due. Cosa ne pensate di questa fantasia di Garrett, stella dell'NFL e dei Cleveland Browns? L'anime di Dragon Ball Z sta per tornare in edicola in Italia grazie a nuove statuette con i personaggi della serie.