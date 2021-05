Dragon Ball Z: una statuetta di Majin Bu in versione realistica è pronta al massacro

Di antagonisti micidiali Dragon Ball ne ha visti. Anche se il tratto di Akira Toriyama è riuscito spesso a creare personaggi dall'aspetto inquietante, provare a vederli con un aspetto reale è altra cosa. C'è chi ci ha provato realizzando un fan film di Dragon Ball Z in 3D, chi l'ha fatto con delle illustrazioni e chi invece realizzando statuette.

È disponibile per il preordine una statuetta di Majin Bu in versione realistica. La seconda versione del mostro, quindi quella dopo che il Bu grigio ha assorbito il Bu grasso, è visibile nelle foto in basso, con il personaggio di Dragon Ball Z pronto ad attaccare con un colpo energetico rosa. Il mostro ha tantissimi dettagli che fanno risaltare i suoi nervi e le sue caratteristiche fisiche particolari, come i pori parecchio larghi dal quale esce il vapore.

In scala 1:4 e in versione limitata con soli 25 pezzi, questa è la seconda statuetta di Dragon Ball Z riprodotta in versione realistica dopo quella di Cell Perfetto di qualche giorno fa. Una versione sicuramente molto diversa dal solito di questi antagonisti di Dragon Ball Z, che riescono a esprimere malignità e forza anche in quest'altra visione. Cosa ne pensate di questa statuetta su Majin Bu? La comprereste per la vostra collezione?