Dragon Ball Z: una storia d'amore tra Goku e Bulma avrebbe funzionato?

Nonostante il tema centrale siano i combattimenti e l'avventura, nel franchise di Dragon Ball sono presenti anche l'amore e l'amicizia. Prima amica di un Goku ancora bambino fu Bulma; ma come sarebbe andata la storia se i due si fossero innamorati?

Nella primissima serie, Goku e Bulma partono in un avvincente viaggio per cercare di recuperare le Sette Sfere del Drago. A un certo punto, però, la loro amicizia si sarebbe potuta trasformare in qualcosa di ben diverso.

All'inizio della "Saga Piccolo Jr.", dopo un salto temporale, i due si incontrano nuovamente dopo che Goku ha passato diversi anni ad allenarsi. Sorpresa per il suo aspetto fisico, Bulma ammette che se i due si fossero incontrati per la prima volta in quel momento molto probabilmente si sarebbe innamorata del Saiyan.



Inoltre, prima del 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali, Bulma ipotizza una storia d'amore con Goku. Tuttavia, il ragazzo è inconsapevolmente fidanzato con Chichi, negando qualsiasi possibilità alla futura moglie del suo rivale Vegeta. Nonostante ciò, nel corso delle serie e degli anni i due sono rimasti amici intimi. Ma come sarebbe andata la storia se Goku avesse rifiutato Chichi?

Se Bulma fosse stata la madre di Gohan, il ragazzo avrebbe indirizzato i suoi studi verso la tecnologia, così da migliorare ulteriormente la Capsule Corp. Questo universo parallelo, però, sarebbe stato irriconoscibile. Trunks non sarebbe mai nato e Vegeta molto probabilmente non si sarebbe mai legato alla Terra, finendo per farsi uccidere da Goku. Cosa ne pensate di questa possibilità?