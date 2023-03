Dragon Ball Z, la storia tra Vegeta e Bulma: anche i doppiatori vogliono conoscerla

La storia d'amore tra Bulma e Vegeta in Dragon Ball Z è in larga parte un mistero dal momento che non si conoscono le fasi che hanno portato il Principe dei Saiyan ad innamorarsi del genio della Capsule Corporation. Eppure, sapevate che anche i doppiatori sono curiosi di saperlo?

Nel corso delle vicende abbiamo visto in più occasioni alcuni momenti in cui Vegeta mostra davvero di tenere a Bulma, scene emozionanti e che dimostrano il profondo cambiamento del nostro eroe rispetto al passato. Akira Toriyama non ha mai raccontato le origini della loro relazione tanto che il doppiatore originale del Principe e quella di Goku, Masako Nozawa, sono curiosi di saperlo.

La voce di Goku, in una chiacchierata con il collega, raccontò come anche Hiromi Tsuru, storica voce di Bulma, fosse inizialmente convinta che il protagonista e l'amica si sarebbero legati in una storia. Horikawa, il doppiatore di Vegeta, ha risposto invitando il sensei a disegnare un giorno quella parte in cui si scoprono le origini della loro relazione, magari i loro primi appuntamenti.

Probabilmente il matrimonio tra quei due personaggi era necessario per dare un erede anche a Vegeta che potesse ergersi nella storia e rafforzare quell'idea di cambiamento nella sua caratterizzazione. E voi, invece, vorreste conoscere di più quella parte? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.