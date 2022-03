Dragon Ball Z: gli storici eyecatch e le opening diventano dei film in una fan art

In Giappone è prassi che, nel bel mezzo dell'episodio di un anime, venga mandato uno stacco pubblicitario. Di conseguenza, all'incirca a metà della puntata, gli anime entrano in una breve fase denominata eyecatch che non interrompe repentinamente l'azione con la pubblicità. Dragon Ball Z ne era pieno e sono tutti ancora riconoscibilissimi.

A ogni episodio di Dragon Ball Z appariva un Gohan che si andava a nascondere tra le braccia del padre, oppure che veniva preso in braccio, il tutto su uno sfondo azzurrino. Oppure c'era Goten che sollevava l'auto dove si trovavano Gohan e Videl, nella saga di Majin Bu. L'artista Ruto830, ormai nome noto nel settore delle fan art di Dragon Ball, si è basato su queste scene ma non solo per alcune immagini che descrivono Dragon Ball Z come se fosse un film.

In basso, sfruttando alcune inquadrature particolari delle opening ed ending di Dragon Ball e Dragon Ball Z, oltre i già menzionati eyecatch, Ruto realizza un set dove tutto è preparato ad hoc, dalla telecamera agli effetti di scena. Il risultato è certamente diverso da quelli ottenuti dal disastroso Dragonball Evolution, cosa ne pensate di questa visione di Ruto830?

Poco tempo fa, lo stesso illustratore aveva condiviso i suoi migliori disegni a tema Dragon Ball Z del 2021.