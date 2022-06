Dragon Ball Z: la straziante fatica di Trunks del Futuro in questa illustrazione originale

Uno dei film di Dragon Ball Z più apprezzati dell'intera mitologia di Akira Toriyama è senza alcun dubbio quello dedicato alla storia di Trunks del Futuro. Il giovane eroe, infatti, rimase l'ultimo Saiyan sopravvissuto nella sua linea temporale dopo gli spietati omicidi dei due cyborg C-17 e C-18.

Senza l'intervento del figlio di Vegeta nella time-line del presente, l'umanità sarebbe stata annientata da Freezer e da suo padre ancor prima dell'arrivo di Goku, in netto ritardo dopo il suo allenamento sul pianeta Yardrat. Ad ogni modo, a stupire ancora oggi, è l'incredibile coraggio del guerriero che ha assistito alla morte delle persone a cui voleva più bene, su tutti quella di Gohan.

La controparte del futuro di Gohan è tra i personaggi più amati dell'intera saga, un vero e proprio eroe che i fan vorrebbero tanto rivedere in un film dedicato. A tal proposito, l'artista fenyo_n ha voluto dedicare ai due personaggi un'originale illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui immagina il momento in cui, al termine dello scontro, Trunks trascina tra le lacrime il corpo privo di vita del maestro lontano dal campo di battaglia. Una fan-art emozionante, umana, che sottolinea ulteriormente la rabbia del figlio del Principe dei Saiyan pronto a cercare vendetta.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione che immagina un momento toccante del film?