Dragon Ball Z, lo strepitoso cosplay crossover di C-18 e il Team Rocket!

La bellezza di alcuni personaggi del mondo bidimensionale direttamente dal Sol Levante ha creato, in molti casi, veri e propri culti ad personam. Ne è esempio lampante la meravigliosa C-18 di Dragon Ball Z, recentemente divenuta oggetto di un bellissimo cosplay a tema Pokémon.

Essere in grado di fare cosplay non è semplice, è una dote oltre che un talento, poiché a travestirsi, salvo qualche eccezione, possono essere bravi tutti. Dubbi, comunque, non ne abbiamo nessuno su SOSENSKA, celebre cosplayer famosa per la sua abilità nel rappresentare determinati personaggi con una resa altissima, trasportando nella realtà personaggi 2D dal mondo nipponico. In particolare, nel suo ultimo capolavoro è entrata al centro delle attenzioni il personaggio più bello dell'intero franchise di Dragon Ball Z, nientemeno che l'androide C-18.

A rendere speciale il "travestimento", tuttavia, è un elemento che caratterizza l'opera in questione, un abbigliamento che non può non ricordare un celebre vestito che siamo stati abituati a vedere dalla nostra infanzia, ovvero quello del Team Rocket, gruppo di malefatte dell'universo legato ai Pokémon. il meraviglioso risultato, che potete ammirare in calce alla news, ha fatto il giro del mondo tra le community degli appassionati dell'opera di Akira Toriyama, complice una fedeltà pazzesca a una bellezza altrettanto incredibile. Sempre legato al potente brand di Toei Animation, vi ricordiamo che sarà presto disponibile una nuova action figure di Goku che si unirà al modellino funko pop del drago Shenron, già disponibile sul mercato.

E voi, cosa ne pensate dello stupendo cosplay di SOSENSKA? Non mancate di farcelo sapere nei commenti!