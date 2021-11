Dragon Ball Z, la struggente morte di Gohan del futuro in questa fanart

In un futuro alternativo, Goku è morto in seguito ad una rara malattia cardiaca. Sei mesi dopo la sua scomparsa, il mondo di Dragon Ball Z è caduto in rovina a causa dei cyborg C-17 e C-18, creati dal Dr. Gelo. Tutti i guerrieri Z del futuro sono stati tutti uccisi dai cyborg in combattimento e metà della popolazione mondiale è stata sterminata.

E' questa la premessa dalla quale Trunks del futuro era partito per tornare indietro nel tempo ed avvisare i suoi vecchi amici del pericoloso futuro imminente. Ma uno dei momenti che hanno toccato di più il figlio di Vegeta (protagonista di un altro dei momenti più struggenti di Dragon Ball Z in questo tatuaggio) è stato quando Gohan, l'ultimo guerriero Saiyan rimasto in vita oltre a lui, è in ultimo morto sotto i colpi dei due cyborg.

Gohan è stato per molto tempo maestro del giovane Trunks e gli ha insegnato a combattere. Quest'ultimo si impegnava con tutto sé stesso per riuscire a diventare un Super Saiyan, ma la rabbia che possedeva non era sufficiente per scatenare il suo potere nascosto. I due, per via degli allenamenti, trascorrono parecchio tempo assieme e si affezionano molto l'uno all'altro, al punto da considerarsi come fratelli.

Di lì a breve, C-17 e C-18 attaccano una vicina cittadina: Gohan, giudicando Trunks ancora inesperto, decide di impedirgli di partecipare allo scontro e, per questo, lo colpisce facendolo svenire. Gohan si scontra con i due cyborg combattendo strenuamente ma perfino i poteri del Super Saiyan si rivelano inutili contro i cyborg ed il guerriero finisce per soccombere sotto i colpi degli androidi dopo un'eroica resistenza. E' proprio questo il momento che viene illustrato in questa struggente fanart.

C-17 girato verso di noi che si leva di dosso i detriti lasciati dal combattimento con fare sprezzante, C-18 girata di schiena ci mostra il logo del Red Ribbon e sembra non prestare attenzione a nulla. Da questo piccolo scorcio, intuiamo quanto la città attorno possa essere distrutta. Ed, infine, non vediamo nemmeno l'intero corpo di Gohan: solo un suo braccio è intravedibile sull'angolo in alto a sinistra. Se non si conosce il contesto, l'eroe è addirittura irriconoscibile. Potete vedere l'illustrazione in calce alla notizia.

Qua invece potete vedere alcune fanart di Cell di Dragon Ball Z in varie versioni anime. Vi lasciamo in ultimo con gli spoiler del capitolo 78 di Dragon Ball Super.