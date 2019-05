Dragon Ball Z: ecco una stupenda fanart dello scontro tra Gohan e Cell

Lo scontro tra Gohan e Cell è uno dei momenti più celebri di tutta la serie di Dragon Ball Z. La trasformazione di Gohan nella forma di Super Saiyan 2, seguita al vano sacrificio del padre, e la lezione inferta al peculiare androide rimasero ben impresse nelle menti degli appassionati. Ora, un fan ci propone una sua personale reinterpretazione.

A realizzare e postare sul proprio account Reddit questa meravigliosa illustrazione è l'utente "hedkAni_", il quale, prendendo come riferimento il momento nel quale il primogenito di Goku rilasciata, rabbiosamente, tutta la propria potenza, ne fornisce una personale riproduzione.

Analizzando l'artwork, possiamo notare come la figura di Cell appaia, come riflesso, all'interno dei capelli del ragazzo, conferendo loro una colorazione azzurrina, piuttosto simile a quella di un'eventuale trasformazione in Super Saiyan God Super Saiyan o, più semplicemente, Super Saiyan Blue. Dalla ciocca dorata che cala sul viso e dal colore delle sopracciglia è però innegabile che la trasformazione sia l'originaria, quella del Super Saiyan 2.

Nel mentre, ricordiamo agli spettatori che recentemente, il 26 aprile per precisione, Dragon Ball Z ha compiuto 30 anni. Proprio in occasione dell'importante traguardo tagliato dall'opera di Akira Toriyama, Everyeye ha proposto un video speciale, che riassume i momenti migliori della serie.

