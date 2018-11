Dragon Ball Z: Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul, realizza un disegno di Goku

Molti sono gli artisti che, negli anni, hanno dedicato dei propri lavori alla famosissima serie di Akira Toriyama, Dragon Ball, per omaggiarla. L'ultimo fra questi è stato il creatore di Tokyo Ghoul, Sui Ishida, che ha condiviso su Twitter la sua interpretazione del Super Sayan Goku di Dragon Ball Z.

Uno dei tanti motivi per cui i fan di Ishida adorano la serie di Tokyo Ghoul è lo stile di disegno presente nella sua opera. Vedere Goku realizzato in questo modo, molto diverso rispetto all’originale, è sicuramente interessante. Le rughe, la posa di Goku, che si sta preparando a scagliare una Kamehameha, conferiscono al disegno grande forza. Il tratto di Sui Ishida, poi, da al disegno un tocco che porta l'illustrazione in questione ad essere molto diverso dagli altri lavori dedicati a Dragon Ball che si vedono di solito.

Potete trovare l’illustrazione in questione più in basso, in calce alla notizia.

Come vi sembra il lavoro di Ishida? Vi è piaciuto?