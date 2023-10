Dragon Ball Z: tutto sul Super Saiyan 3, la forma più potente vista nella serie originale

Presentata con un design diverso rispetto alle precedenti, la forma del Super Saiyan 3 viene riconosciuta come una delle migliori, almeno esteticamente, di Dragon Ball Z. Tuttavia, con l’avvento della serie Dragon Ball Super ha finito per essere adombrata dalle nuove forme. Perciò tuffiamoci nel passato dell’opera di Toriyama per riscoprirla.

Introdotto nel capitolo 474 del manga, e nell’episodio 245 dell’anime, il Super Saiyan 3 è stato mostrato per la prima volta da Son Goku nel confronto con Majin Bu, sebbene il protagonista abbia ammesso di averlo raggiunto grazie ai duri allenamenti di Re Kaioh nell’Aldilà. Solo un altro personaggio, se si considerano gli eventi canonici della serie, è stato in grado di raggiungere tale livello, e si tratta della fusione Gotenks, precisamente nella battaglia contro Kid Bu, esattamente 20 capitoli più tardi.

Il Super Saiyan 3 si distingue per una sostanziosa e rapidissima crescita dei capelli del personaggio, l’assenza di sopracciglia, e la manifestazione di energia elettrica attorno al corpo del Saiyan in questione. La potenza del SSJ3 è pari a quattro volte quella del Super Saiyan 2 e otto volte quella del primo stadio, ciò la rende di gran lunga la forma più forte raggiunta da Goku durante la serie originale. Inoltre, è uno stadio che non richiede forti emozioni per essere raggiunto, ma solo allenamento e volontà di spingersi oltre i propri limiti.

Tuttavia, ha anche dei lati negativi. Sottoporre il corpo ad una fatica del genere permette a Goku, e di conseguenza anche a Gotenks, di mantenere il Super Saiyan 3 per davvero poco tempo. Col proseguire della storia, anche in prodotti non canonici come Dragon Ball GT, purtroppo la trasformazione è diventata praticamente assente, anche se, visto il livello raggiunto ormai dai protagonisti, questi potrebbero mantenerla sicuramente per più tempo e ridonarle spessore.

