Dragon Ball Z: la superbia di Freezer in questa figure dello studio KD

Uno degli antagonisti più amati dalla community è Freezer, malvagio tiranno spaziale che nel corso di Dragon Ball Z si è distinto per la sua innata cattiveria, per la sua superbia e la sua immensa potenza. Tornato più volte nel corso del franchise nonostante la prima sconfitta, ecco un omaggio realizzato dallo studio KD Collectibles.

La figure da collezione di KD ritrae Freezer in due pose indimenticabili. Il primo busto vede il tiranno spaziale pronto a lanciare due sfere energetiche viola, mentre la seconda versione, con un sorriso beffardo in volto, dimostra tutta la sua superbia nella sua iconica postura: con il braccio destro incrociato, l'indice della mano sinistra sta per lanciare un potentissimo raggio laser.

La parte inferiore del corpo di Freezer non differisce tra le due varianti. Il signore dello spazio si erge fiero su di un masso, mentre intorno a lui, a causa della sua potentissima aura combattiva, divampa una tempesta nel mare di Namecc.

Questo magnifico pezzo da collezione, in scala 1:4, è già disponibile al preordine. Il prezzo, in base al busto scelto, è di 745 euro e 795 euro. Un costo non troppo esoso, data l'assurda qualità della statua. Oltre alla bellissima scenografia e al volto riprodotto in maniera assolutamente fedele e dettagliato, ogni singola fibra muscolare del corpo di Freezer risalta all'occhio.

Ecco un'altra statua di Dragon Ball Z in cui Freezer è pronto a distruggere il Pianeta Vegeta. Ammiriamo l'antagonista numero uno di Goku in questo artwork realistico di Dragon Ball Z.