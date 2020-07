Dragon Ball Z: svelata una nuova figure di Gogeta Super Saiyan a un prezzo imperdibile

Tra i tantissimi franchise che hanno spopolato in tutto il mondo, quello di Dragon Ball è senza ombra di dubbio uno dei più importanti, di fatto rivelandosi capace d'influenzare non solo il proprio genere d'appartenenza, ma anche innumerevoli altre serie che sarebbero apparse nei decenni a venire.

Di produzioni pensate per tenere impegnati i milioni di fan sparsi in ogni angolo del pianeta - i quali non hanno mai perso occasione d'elogiare la serie con innumerevoli fanart e cosplay - ne abbiamo viste a dozzine, opere che hanno confermato il successo dell'IP contribuendo, al contempo, all'arrivo sulla scena di svariate compagnie che si sono lanciate nella realizzazione di gadget pensati per far leva sui collezionisti più accaniti.

Tra i tanti figurano anche i ragazzi di Figurarts ZERO, i quali hanno svelato al pubblico una splendida figure a tema Dragon Ball Z e specificatamente dedicata a Gogeta Super Saiyan. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il prodotto mette in mostra il nostro Saiyan al massimo della sua potenza e pronto a sferrare un devastante attacco, caratterizzandosi inoltre per una gran quantità di dettagli e un'altezza di oltre 28cm. Vera peculiarità del prodotto s'identifica però in un prezzo assai accessibile, ovvero 72€ senza contare le spese di spedizione, costi decisamente minori rispetto a tanti altri prodotti che abbiamo trattato. Secondo quanto annunciato dalla società, gli interessati possono già preordinare il prodotto, che verrà reso disponibile il 31 dicembre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stata svelata anche una magnifica figure a tema Dragon Ball dedicata a C-18.