Dragon Ball Z: svelata una splendida statua di Oozaru Dorato alta quasi un metro

Quello di Dragon Ball è indubbiamente uno dei più importanti e remunerativi franchise mai visti nella nostra grande industria anime/manga, un'epopea oramai sconfinata che può contare sul supporto di milioni e milioni di fan sparsi in tutto il mondo e sempre pronti a supportare il loro brand preferito.

Tra manga, serie animate, spin-off, film, videogiochi e molto altro ancora, il pubblico ha sempre avuto modo d'intrattenersi nel migliore dei modi, sfoggiando al contempo sul web tutto il suo apprezzamento per l'IP, con innumerevoli cosplay e fanart di grandissimo livello che hanno riempito i social più conosciuti. In un contesto tanto prosperoso sono poi andate a inserirsi anche svariate compagnie esterne lanciatesi nella mischia con gadget a tema di ogni forma e dimensione, prodotti pensati soprattutto per i collezionisti più accaniti.

Ebbene, proprio recentemente i ragazzi di SD Studio hanno presentato al pubblico la loro ultima creatura, ovvero un'incredibile statua a tema Dragon Ball Z dedicata a Oozaru Dorato e alta quasi un metro. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il bestione - che però non è da solo - è rappresentato in tutta la sua indomita forza, potendo inoltre vantare innumerevoli dettagli. Andando più nello specifico, il prodotto si caratterizza per delle dimensioni pari a 80x56x56cm, il tutto però accompagnato da un prezzo in realtà abbastanza accessibile, visto che si parla di 246 euro (a cui però bisogna aggiungere anche le spese di spedizione). Secondo quanto annunciato dalla società, il tutto è già preordinabile mentre l'uscita è attualmente fissata per il terzo trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche che in questi ultimi giorni ha fatto particolarmente parlare il doppiatore americano di Vegeta, il quale ha mostrato la sua incredibile collezione a tema Dragon Ball Z.