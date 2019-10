Dragon Ball Z: svelato il nuovo Funko Pop di Majin Vegeta, anche in un'edizione limitata

Per gli appassionati di Dragon Ball Z e di uno dei personaggi più amati , Vegeta, è stato svelato dall'azienda Funko un nuovo modellino riguardante la sua forma Majin, un'edizione limitata dedicata a selezionati rivenditori.

L'esclusivo pezzo da collezione ideato da Funko è già disponibile al preordine - presso il sito Entertainment Earth - con la spedizione fissata per il mese di febbraio. Se siete abbastanza fortunati vi potrebbe capitare di ricevere una versione rarissima che si illumina al buio.

La prima partita di ordini è si è esaurita piuttosto velocemente, ma fortunatamente per chi è interessato, nelle ultime ore un'altra tornata è nuovamente disponibile.

Di solito, le Chase Pop sono reperibili in una scala di rarità che va da 1 a 6 , ma non è dato sapere il quantitativo esatto di quelle che saranno disponibili in questo ulteriore ciclo di ordini. Qualora foste interessati a questa variante inedita lanciatevi in una super ricerca su Ebay.

Inoltre esiste un esclusivo pacchetto Funko Pop che comprende Goku e Vegeta Super Sayan Blue, un omaggio al celebre episodio della battaglia di Baseball in Dragon Ball Super, disponibile sul sito Box Lunch alla cifra di venti dollari circa. Vi lasciamo il link all'articolo per dargli un'occhiata.

Un fan di Dragon Ball si è cimentato nella realizzazione di una gigantesca statua di Goku che ha mandato in visibilio la cerchia di appassionati, per saperne di più potreste leggere la nostra notizia.