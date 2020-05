Dragon Ball Z: svelato il prototipo di una magnifica statua per Son Goku Super Saiyan 3

Quella di Dragon Ball è senza dubbio una delle epopee d'anime e manga più famose e apprezzate di sempre, un franchise che nel corso di numerosi anni è riuscito a imprimersi con forza nell'immaginario collettivo, finendo con il conquistare milioni e milioni di lettori e spettatori in ogni angolo del globo.

Il brand ha così visto il sopraggiungere d'innumerevoli opere parallele, tra manga, anime, pellicole, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, un'infinità di produzioni che hanno contribuito ad ampliare ancor di più il pubblico di Dragon Ball. Vista la fama posseduta dal brand - non per niente, sul web si possono trovare innumerevoli lavori fanmade di grande qualità, tra cosplay e fan-art di ogni tipo -, non dovrebbe quindi sorprendere che svariate società facciano a botte per mettere sul mercato i propri prodotti a tema, creazioni pensate per incuriosire un'utenza mai davvero sazia.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di Mengqi Studio ad aver conquistato l'attenzione del pubblico, il tutto grazie alla presentazione del primo prototipo di quella che dovrebbe essere una statua a tema Dragon Ball Z dedicata specificatamente a Son Goku Super Saiyan 3. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il prodotto manca ancora di tutto il lavoro legato alla colorazione, ma già così appare ricco di dettagli che sapranno fare la gioia di molti. Secondo quanto dichiarato, l'opera verrà resa disponibile in due versioni, ovvero in scala 1:6 e 1:4. La prima dovrebbe costare 325 euro mentre la seconda ne varrà ben 450, il tutto senza contare le spese di spedizione. Curiosamente, nonostante il prodotto non sia ancora disponibile in una versione completa - e quindi potrebbe essere soggetto a qualche cambiamento in corso d'opera - è stato reso noto che i preordini sono già aperti, mentre l'uscita è fissa per fine 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente ha fatto assai parlare una parodia legata alla sigla di Dragon Ball Z.