Dragon Ball Z e Swatch di nuovo insieme per una collaborazione: ecco i nuovi orologi

La saga di Dragon Ball Z non è nuova a collaborazioni speciali, alcune delle quali anche con marchi più o meno prestigiosi. Tra le parnterhisp strette tra la casa editrice del capolavoro di Akira Toriyama e queste aziende, non manca la recente nuova intesa con Swatch per una nuova linea di orologi.

Grazie all'enorme merchandising della serie, non mancano proposte originali come i guanti e gli orecchini potara ufficiali o modellini in scala come questa figure che ritrae lo scontro tra Goku e Majin Vegeta. Per quanto riguarda la collaborazione con Swatch, invece, si tratta di una nuova ed inedita linea di orologi personalizzati con alcuni motivi ispirati a Dragon Ball.

In calce alla notizia, a tal proposito, potete dare un'occhiata ai concept condivisi da Swatch e che saranno acquistabili a partire da oggi. Si va dall'orologio da polso a tema Maestro Muten ad uno interamente dedicato a Goku, Vegeta, Freezer, Cell e Majin Buu. Il costo, invece, oscilla tra i 79 dollari per l'orologio col quadrante più piccolo a 129 dollari per il modello Big Bold.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova collaborazione tra Swatch e Dragon Ball Z? State pensando di acquistare uno di questi orologi? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.