Dragon Ball Z: il teletrasporto funziona anche nell'aldilà?

La tecnica del teletrasporto è una delle abilità più potenti di tutto Dragon Ball Z dal momento che permette al suo utilizzatore di superare la velocità della luce e diventare imprendibili, a costo di consumare grande energia e di avere tempo a sufficienza per poterla eseguire.

Durante lo scontro con Granolah nella scorsa saga di Dragon Ball Super, tuttavia, il protagonista fa riferimento ad una tecnica addirittura più veloce del teletrasporto anche se questa non è stata poi chiarita o approfondita. In ogni caso, a causa della complessità di questa abilità e del suo consumo di energia, il nostro eroe è riuscita a sfruttarla solo in un paio di occasioni.

Eppure, un argomento poco menzionato o discusso riguarda la capacità o meno del teletrasporto di funzionare anche nell'aldilà. Se da vivi è infatti possibile teletrasportarsi nel regno dei morti, il contrario non sembra possibile nonostante nel nono film Goku, da deceduto, sia riuscito a tornare sulla Terra per un paio di secondi. Una risposta plausibile è che un corpo privo di vita nel regno dei vivi possa durare, senza contratto, appena una manciata di secondi prima che questo ceda nuovamente. Se andare nell'aldilà è dunque possibile attraverso determinate circostanze, il contrario è pressoché impossibile per via delle regole che governano l'universo.

