Dragon Ball Z, Tensing diventa Saitama di One-Punch Man grazie a un fan

Molti manga moderni si ispirano al sempreverde Dragon Ball di Akira Toriyama. L'opera che vede protagonista Goku ha fatto scuola, grazie a una trama semplice ed efficace, combattimenti mozzafiato e personaggi mai banali. La serie è tutt'oggi celebrata in diversi modi, e di recente Eiichiro Oda ha ricordato come ha vissuto il finale di Dragon Ball.

Il ricordo di Eiichiro Oda ci fa capire che anche ONE PIECE si è ispirato a Dragon Ball, ma non soltanto. Un'altra serie che ha preso sicuramente spunto dal manga di Toriyama è One-Punch Man, il battle shonen comico e fuori dalle righe scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata. La storia dei due autori vede protagonista Saitama, uomo pelato che dopo un rigoroso allenamento è diventato l'essere umano più forte in assoluto, che decide poi di fare l'eroe per passatempo.

I lineamenti del calvo Saitama sono molto simili a quelli di Tensing, personaggio di Dragon Ball che ha saputo farsi apprezzare sin dalle prime saghe. Attraverso Twitter, un fan ha pensato di trasformare il suo volto da Tensing in uno da Saitama, come potete vedere nel posto di @MundoKame in fondo a questa notizia. Inizialmente, il ragazzo ha posizionato sulla propria fronte un occhio di carta per sembrare in tutto e per tutto Tensing come appare in Dragon Ball Z. Posizionando poi l'occhio di carta sopra al proprio occhio destro e aggiungendone uno uguale sull'occhio sinistro, il ragazzo si è reso conto di somigliare parecchio proprio a Saitama, protagonista di One-Punch Man.

Che ne pensate di questa simpatica somiglianza? Vi lasciamo al cosplay di C18 di Dragon Ball Z fatto da Seracross.